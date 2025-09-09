DAX23.722 +0,5%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.867 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

EZB und PBoC verlängern Devisen-Swap-Vereinbarung

08.09.25 15:47 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) und die People's Bank of China (PBoC) haben ihre Devisen-Swap-Vereinbarung um weitere drei Jahre verlängert. Wie die EZB mitteilte, soll mit der Vereinbarung einer "plötzlichen und vorübergehenden" Verknappung von Renminbi bei europäischen Banken vorgebeugt werden. Die Vereinbarung hat ein Volumen von 350 Milliarden Yuan beziehungsweise 45 Milliarden Euro. "Vereinbarungen zur Bereitstellung von Liquidität tragen zur globalen Finanzstabilität bei", teilte die EZB mit. Die Vereinbarung mit der PBoC stehe im Einklang mit dem hohen Volumen des bilateralen Handels und der Investitionen zwischen dem Euroraum und China.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 09:48 ET (13:48 GMT)