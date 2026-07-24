EZB: Unternehmen sehen moderates Wachstum im dritten Quartal

24.07.26 09:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität im Euroraum ist nach Aussage von Großunternehmen im zweiten Quartal moderat gewachsen und dürfte das auch im dritten Quartal tun. Wie aus den Ergebnissen der von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Vorfeld der jüngsten Ratssitzung angestellten Unternehmensumfrage hervorgeht, sahen die Unternehmen ein moderates Wachstum der Konsumausgaben und ein lebhafteres, von Künstlicher Intelligenz getriebenes Investitionsgeschehen. Die Umfrage wurde während der kurzzeitigen Waffenruhe am Golf angestellt.

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Zugleich berichteten die Unternehmen von einer gedämpften Beschäftigungsentwicklung, viele von ihnen wollten die Kosten senken. Letzteres galt vor allem für das verarbeitende Gewerbe, während die Beschäftigung im Dienstleistungssektor stabil bleiben sollte.

Die Unternehmen hoben ihre Preise im zweiten Quartal demnach stärker als zuletzt an - allerdings nicht so stark, wie von ihnen selbst in der vorherigen Umfrage prognostiziert. Für das dritte Quartal wird eine weitere Abschwächung der Preisdynamik erwartet.

Ihre Löhne wollen die Unternehmen weniger stark als zuletzt anheben (2025: 3,1 Prozent). Die EZB gibt in ihrem Bericht für 2026 und 2027 Mittelwerte von 2,5 und 2,4 Prozent an. Dass diese Prognosen etwas niedriger als bei der vorherigen Umfrage, liegt nach Einschätzung der EZB eher an der Veränderung des Umfragepanels als an einem wirklich veränderten Ausblick.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

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July 24, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)