EZB: Unternehmen sehen wenig Wachstum und fürchten Lohnsteigerungen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität großer Unternehmen im Euroraum ist nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank Ende März/Anfang Februar schwach gewachsen oder hat stagniert, was sich im zweiten Quartal fortsetzen dürfte. Wie die EZB im Ergebnis einer Umfrage unter 61 Unternehmen mitteilte, die zwischen 30. März und 13. April befragt wurden, meldeten die Unternehmen kaum Veränderungen gegenüber der Januar-Umfrage. Demnach ist ihre größte Sorge im Hinblick auf die Kosten weiterhin die Lohnentwicklung, die im Dienstleistungssektor auch zu einer stärkeren Anhebung der Verkaufspreise führen dürfte.

"Die meisten Kontakte in den Sektoren Konsum, Einzelhandel und im Baugewerbe meldeten eine rückläufige Aktivität, die jedoch durch Berichte über ein Wachstum der Nachfrage nach Konsumdienstleistungen und eine höhere Produktion von Investitionsgütern ausgeglichen wurde", heißt es in dem Bericht. Die Lieferketten der Industrie haben sich demnach fast wieder normalisiert. Kontakte im Dienstleistungssektor berichteten dagegen von einer gedämpften Aktivität im Einzelhandel und im Gütertransport, aber eine stark wachsende Nachfrage nach Reisen, Tourismus und IT-Dienstleistungen.

"Es wurde allgemein erwartet, dass die aktuellen Trends im zweiten Quartal anhalten würden", berichtet die EZB. Die Aussichten für den weiteren Verlauf des Jahres seien jedoch mit großer Unsicherheit behaftet.

Die Unternehmen rechneten generell mit langsamer steigenden Verkaufspreisen, was an einer weitgehenden Stabilisierung der Lohnnebenkosten und einer besseren Balance von Angebot und Nachfrage lag. Das wurde jedoch teilweise von stärker steigenden Lohnkosten kompensiert. "Die Kontakte in den arbeitsintensiveren Bereichen der Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen rechneten angesichts des hohen Lohnwachstums mit einem anhaltend starken Preisanstieg", berichtet die EZB. Die Preisgestaltung in der Reise- und Tourismusbranche profitierte weiterhin von der außergewöhnlich starken Nachfrage.

Die Unternehmen rechnen für 2023 mit einem Lohnanstieg von durchschnittlich 5 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 04:12 ET (08:12 GMT)