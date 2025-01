EZB: Unternehmenskredite billiger, aber etwas schwerer verfügbar

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Unternehmen des Euroraums haben im vierten Quartal 2024 etwas niedrigere Zinsen für Kredite zahlen müssen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) im Ergebnis ihrer Umfrage über den Zugang von Unternehmen zu Finanzierung (Survey on the Access to Finance of Enterprises - Safe) schreibt, verschlechterte sich die Kreditverfügbarkeit jedoch leicht.

Netto 4 Prozent der Unternehmen berichteten von einem Rückgang der Zinssätze für Bankkredite, nachdem im Vorquartal noch netto 4 Prozent höhere Zinsen gemeldet hatten. Zugleich berichteten netto 22 (Vorquartal: 30) Prozent von einem Anstieg der sonstigen Finanzierungskosten (Gebühren und Provisionen).

Netto 2 Prozent meldeten einen leichten Rückgang der Verfügbarkeit von Bankkrediten im vierten Quartal 2024, nachdem es im Vorquartal einen Anstieg um 1 Prozent gegeben hatte. Gleichzeitig gaben die Unternehmen an, dass sich der Bedarf an Bankkrediten nicht verändert hat, verglichen mit netto 2 Prozent, die im dritten Quartal von einem Rückgang berichtet hatten.

Dies führte dazu, dass sich die Finanzierungslücke - ein Index, der die Differenz zwischen dem Bedarf an und der Verfügbarkeit von Bankkrediten misst - auf plus 1 (minus 2) Prozent stieg.

