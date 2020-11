EZB veröffentlicht Liquiditätsdaten später

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will Häufigkeit und Zeitpunkt bestimmter Datenveröffentlichungen ändern, die eine gewisse Relevanz für den Geldmarkt haben. Wie sie auf ihrer Website mitteilte, soll der tägliche Liquiditätsausweis künftig um 11.30 (aktuell: 9.15) Uhr veröffentlicht werden. Darüber hinaus will sie zukünftig darauf verzichten, im Rahmen der Ankündigung und Zuteilung des Haupt-Refi-Tenders die Höhe der Benchmark-Zuteilung mitzuteilen.

Die Prognose der autonomen Faktoren, einer Schlüsselgröße für die Reservehaltung der Banken, soll nur noch ein (bisher: zwei) Mal pro Woche veröffentlicht werden, und zwar an Tagen, an denen auch der Haupt-Refi-Tender angekündigt und andere tägliche Liquiditätsdaten veröffentlicht werden. Mit diesen Änderungen, die am 14. Dezember in Kraft treten, will die EZB nach eigener Aussage ihre Effizienz erhöhen und ihre Prozesse straffen.

