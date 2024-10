EZB/Villeroy: Inflationsrisiken in Eurozone ausgeglichen

Von Paul Hannon

PARIS (Dow Jones)--Die Inflationsrisiken in der Eurozone sind nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau ausgeglichen. Das Risiko, dass die Inflation im Euroraum unter das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) fällt, sei nun ebenso groß wie das Risiko, dass sie es übersteigen werde, sagte Villeroy. In einer Erklärung schrieb er, dass die Zinssenkung vom Donnerstag nicht die letzte Zinssenkung gewesen sein dürfte. "Wir sollten die Restriktivität unserer Geldpolitik weiterhin angemessen reduzieren", sagte er.

Villeroy sagte, die Inflation im Euroraum werde "früher als 2025 erwartet" nachhaltig das 2-Prozent-Ziel der EZB erreichen, während es keine klaren Anzeichen für eine Belebung des Wirtschaftswachstums gebe. "Die anhaltende Abschwächung der privaten Investitionen und des Konsums, insbesondere der jüngste Anstieg der Sparquoten der privaten Haushalte, rechtfertigt diesen erneuten Rückgang der Zinssätze", sagte er.

Die EZB hat ihren Leitzins seit Juni nun dreimal gesenkt, und zwar in jedem dieser Schritte um einen Viertelprozentpunkt. Villeroy deutete jedoch an, dass größere Schritte möglich seien. "Das Tempo muss von agilem Pragmatismus geprägt sein: In einem höchst unsicheren internationalen Umfeld behalten wir uns für unsere kommenden Sitzungen alle Optionen offen", sagte er.

October 18, 2024