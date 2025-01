EZB/Villeroy: Trumps Zölle werden Euroraum-Inflation nicht anheizen

DOW JONES--Nach Ansicht von Francois Villeroy de Galhau, Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), ist das Risiko eines Anstiegs der Verbraucherpreise in der Eurozone im kommenden Jahr gering, selbst angesichts einer härteren US-Handelspolitik. Das sagte der Franzose in einem Interview auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Präsident Donald Trump hat mit Zöllen auf europäische Waren gedroht, die in die USA importiert werden. Dies ist Teil einer Handelspolitik, vor der einige Ökonomen warnen, dass sie sich inflationär auf die Weltwirtschaft auswirken könnte.

Die Inflationsentwicklung in der Eurozone sei jedoch für das Jahr 2025 ziemlich sicher und dürfte sich um die 2 Prozent bewegen, die die EZB für optimal hält, sagte Villeroy, Gouverneur der französischen Zentralbank. "Ich bin wachsam, aber nicht besorgt über die Inflation, auch nicht über die Auswirkungen der Politik von Herrn Trump."

