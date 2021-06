EZB-Vorschlag: Großbanken müssen Vorstandssitze mit Frauen besetzen

Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Geschlechtervielfalt als Kriterium für die Zulassung von Bankvorständen und Führungskräften einführen, ein Schritt, der weiteren Druck auf einen Sektor ausüben würde, in dem die große Mehrheit der Führungspositionen immer noch von Männern besetzt ist.

Die Bankenaufsicht der EZB, die die größten Kreditinstitute der Eurozone beaufsichtigt, erklärte am Dienstag, dass, obwohl "Vielfalt in der Führung seit langem als entscheidend für eine effektive Unternehmensführung anerkannt ist", die Zahlen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zeigen, dass nur 8 Prozent der Vorstandsvorsitzenden europäischer Kredit- und Investmentinstitute Frauen sind.

Die Behörde fügte hinzu, dass nur ein Fünftel der Positionen in den Führungsgremien der größten europäischen Banken von Frauen besetzt sind, und obwohl das europäische Recht von den Banken verlangt, eine Diversitätspolitik zu haben, würden dies weniger als zwei Drittel tun. Die neuen Kriterien sollen verwendet werden, wenn die Aufsichtsbehörde neue oder aktuelle Vorstandsmitglieder oder Führungskräfte überprüft, ein Prozess, der als "Fit-and-Proper"-Bewertung bekannt ist.

"Wann immer die Ziele nicht erreicht werden, werden wir Empfehlungen aussprechen, um solche Ungleichgewichte zu beheben", schrieben Elizabeth McCaul, Mitglied des EZB-Aufsichtsrats, und ein Kollege in einem Meinungsbeitrag, der auf der Website der Aufsichtsbehörde veröffentlicht wurde. "Wenn es offensichtliche Verstöße gegen Diversitätsstrategien gibt, müssen wir die Banken möglicherweise dazu verpflichten, diese Strategien einzuhalten", fügten sie hinzu.

McCaul selbst ist eine von elf Frauen im 34-köpfigen Aufsichtsgremium der EZB, das sich aus Vertretern der EZB und der nationalen Bankenaufsichtsbehörden in der Eurozone zusammensetzt. Der geldpolitische Arm der EZB hat nur zwei Frauen, einschließlich Präsidentin Christine Lagarde , in seinem 25-köpfigen EZB-Rat, der größtenteils aus nationalen Zentralbankgouverneuren besteht.

Eine Herausforderung für die EZB ist, dass die europäischen Länder unterschiedliche Gesetze zu diesem Thema haben. In Deutschland hat das Parlament kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das große Unternehmen dazu zwingt, mindestens eine Frau in ihren Vorständen zu haben. In Frankreich gibt es Quoten für Aufsichtsräte, die Unternehmen beaufsichtigen, aber nicht für Vorstände, die sich um das Tagesgeschäft der Unternehmen kümmern.

BRÜSSEL (Dow Jones)