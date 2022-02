EZB: Werden die Auswirkungen der Situation in der Ukraine genau beobachten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Folgen des Krieges gegen die Ukraine bei ihrer Geldpolitik berücksichtigen. "Die EZB beobachtet die Auswirkungen der Situation in der Ukraine genau", sagte ein Sprecher der EZB am Donnerstag der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. "Sie wird auf der März-Sitzung eine umfassende Bewertung der wirtschaftlichen Aussichten vornehmen." Dies schließe die jüngsten Entwicklungen im "geopolitischen Bereich" mit ein.

Russland hat am Donnerstag einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Der Westen hat bereits weitere starke Sanktionen gegen Russland signalisiert. "Sanktionen würden von der EU und den europäischen Regierungen beschlossen", sagte der Sprecher. "Das Eurosystem wird sie umsetzen."/jsl/jkr/stk