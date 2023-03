EZB/Wunsch: Probleme einzelner Euroraum-Banken nicht ausgeschlossen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bankensektor des Euroraums ist nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch sehr stark - Probleme einzelner Institute will er aber nicht ausschließen. "Ich würde nie ausschließen, dass es irgendwo Probleme mit einer Bank oder einer Finanzinstitutionen geben könnte", sagte Wunsch bei der Konferenz "The ECB and its Watchers" in Frankfurt. Tatsächlich sei die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo etwas passiere, sogar sehr hoch.

"Es gibt sehr viel Banken und Finanzinstitutionen, und wir haben (die Zinsen) rasch erhöht" sagte der Gouverneur der belgischen Zentralbank. Wenn sich so etwas zu einer Vertrauenskrise auswachse, dann könnten auch starke Banken in Bedrängnis kommen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 09:36 ET (13:36 GMT)