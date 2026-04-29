Fabtech Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fabtech Technologies veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 10,00 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fabtech Technologies ein Gewinn pro Aktie von 10,45 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,11 Milliarden INR – ein Plus von 27,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Fabtech Technologies 3,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net