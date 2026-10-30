Fabtech Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Fabtech Technologies lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 3,38 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,32 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fabtech Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 920,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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