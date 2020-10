Facebook-Aktie aktuell: Facebook verteidigt Stellung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Facebook-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 225,55 EUR. Die Facebook-Aktie legte bis auf 225,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Facebook-Aktie ging bis auf 224,40 EUR. Bei 225,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.475 Facebook-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2020 auf bis zu 257,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 18.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,16 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel der Facebook-Aktie wird bei 281,44 USD angegeben. Experten taxieren den Facebook-Gewinn für das Jahr 2021 auf 10,19 USD je Aktie.

Facebook ist das Produkt des gleichnamigen Unternehmens und das derzeit größte Soziale Netzwerk weltweit. Wer sich auf der Online-Plattform Facebook registriert, kann sich virtuell mit seinen Freunden und Familienmitgliedern verbinden und via Fotos und Pinnwandeinträgen Erlebnisse, Statements und Onlinebeiträge teilen. Neben dem persönlichen Ausdruck dessen, was sie bewegt, haben Nutzer auch die Möglichkeit, sich zeitnah darüber zu informieren, was in ihrer Stadt und in ihrem Netzwerk vorgeht. Umsätze generiert das Unternehmen durch Werbung. Möglichkeiten dazu sind die Facebook Ads, mit denen Facebook im Auftrag von Geschäftstreibenden gezielt auf Profilseiten werben kann. Was jeden Einzelnen interessiert, wird durch die bekannten „Like“-Buttons, durch Angaben zu Interessen und Arbeitsplätzen und durch Informationen zu Alter, Geschlecht und Bildung deutlich. Damit ist der Konzern in der Lage, äußerst kundenspezifisch zu werben. Eine weitere Werbemöglichkeit sind „Sponsored Stories“: ein Restaurant, das auf Facebook empfohlen wird, kann beispielsweise diesen Post kaufen und in der Freundesliste von Usern weiter verbreiten. Seit Februar 2014 gehört auch die für 16 Mrd. USD erworbene WhatsApp Inc. zu Facebook.

Die aktuellsten News zur Facebook-Aktie

Top-Marktanalyst: Zweite Welle eines Bärenmarkts steht kurz bevor - dritte Welle soll folgen

Facebook verbietet Werbung, die Legitimität der US-Wahl untergräbt

Facebook, Twitter und Co. betroffen: Experten kritisieren Social-Media-Gesetz in der Türkei

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lev radin / Shutterstock.com