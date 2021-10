Facebook Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von Facebook

Die Facebook-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 285,90 EUR. In der Spitze büßte die Facebook-Aktie bis auf 284,00 EUR ein. Bei 285,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.436 Facebook-Aktien.

Am 13.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2021 bei 202,10 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 426,43 USD an. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Facebook-Gewinn in Höhe von 16,10 USD je Aktie aus.

Facebook ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Facebook ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.

Die aktuellsten News zur Facebook-Aktie

Facebook-Aktie etwas fester: Zuckerberg weist Vorwürfe von Facebook-Whistleblowerin zurück - Besonders Jüngere von Ausfall gefrustet

Regulierer wollen systemische Stablecoins genau überwachen

Facebook, Instagram und WhatsApp großflächig zeitgleich offline - Ex-Facebook-Mitarbeiterin sorgt mit Enthüllungen für tiefe Krise - Facebook-Aktie fester

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com