Facebook-Aktie aktuell: Facebook büßt ein

Das Papier von Facebook gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 233,20 EUR abwärts. Der Kurs der Facebook-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 233,20 EUR nach. Bei 234,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 58 Facebook-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2020 00:00:00 auf bis zu 257,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei 125,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.03.2020 00:00:00 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 306,63 USD aus. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 10,44 USD je Aktie belaufen.

Facebook ist das Produkt des gleichnamigen Unternehmens und das derzeit größte Soziale Netzwerk weltweit. Wer sich auf der Online-Plattform Facebook registriert, kann sich virtuell mit seinen Freunden und Familienmitgliedern verbinden und via Fotos und Pinnwandeinträgen Erlebnisse, Statements und Onlinebeiträge teilen. Neben dem persönlichen Ausdruck dessen, was sie bewegt, haben Nutzer auch die Möglichkeit, sich zeitnah darüber zu informieren, was in ihrer Stadt und in ihrem Netzwerk vorgeht. Umsätze generiert das Unternehmen durch Werbung. Möglichkeiten dazu sind die Facebook Ads, mit denen Facebook im Auftrag von Geschäftstreibenden gezielt auf Profilseiten werben kann. Was jeden Einzelnen interessiert, wird durch die bekannten „Like“-Buttons, durch Angaben zu Interessen und Arbeitsplätzen und durch Informationen zu Alter, Geschlecht und Bildung deutlich. Damit ist der Konzern in der Lage, äußerst kundenspezifisch zu werben. Eine weitere Werbemöglichkeit sind „Sponsored Stories“: ein Restaurant, das auf Facebook empfohlen wird, kann beispielsweise diesen Post kaufen und in der Freundesliste von Usern weiter verbreiten. Seit Februar 2014 gehört auch die für 16 Mrd. USD erworbene WhatsApp Inc. zu Facebook.

