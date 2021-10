Facebook-Dienste gehen wieder online

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt schwächer -- US-Börsen schliessen rot -- Massiver Ausfall bei Facebook, Instagram & Co. -- Vonovia baut Anteil an Deutsche Wohnen aus -- ADLER, Evergrande, BMW, pbb, Tesla, VW im Fokus

OPEC+ bessert trotz hoher Nachfrage ihr Angebot nicht nach. QUALCOMM will Veoneer übernehmen. Daimler Truck fertigt E-Lkw in Serie. Geely will Autobauer Volvo an Stockholmer Börse bringen. HeidelbergCement verkauft Geschäfte in Spanien. EZB-Vize: Werden im Dezember mögliche Alternativen zu PEPP ausloten.