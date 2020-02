Facebook-Geschäftsführerin Sandberg gibt Verlobung bekannt

GO

Heute im Fokus

DAX schließt im Plus -- Dow letztlich fester -- Wirecard erwartet keine Einschränkung im Singapur-Geschäft -- Tesla-Aktie von Kursziel angeschoben -- Siemens Healthineers, Bechtle, Infineon im Fokus

VW investiert Hunderte Millionen US-Dollar in argentinische Werke. AR-Chefin von Telefonica Deutschland tritt zurück. Deutsche Bank will 2020 mehr Anleihen ausgeben - und noch mehr zurückzahlen. FDA prüft Merck & Co-Mittel Recarbrio in neuer Indiaktion vorrangig.