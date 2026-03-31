Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen noch weiter hoch

MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch. Für das laufende Jahr stellt Meta nun Kapitalinvestitionen zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar in Aussicht. Die vorherige Spanne lag bei 115 bis 135 Milliarden Dollar. 2025 gab der Konzern vor allem für den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz gut 72 Milliarden Dollar aus. Anleger ließen den Kurs am Mittwoch im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um rund sechs Prozent fallen.

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Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Im vergangenen Quartal stieg der Gesamtumsatz um rund ein Drittel auf 56,3 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 61 Prozent auf knapp 26,8 Milliarden Dollar hoch. Eine Rolle dabei spielte aber auch eine in dem Vierteljahr verbuchte Steuergutschrift von gut acht Milliarden Dollar.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google (Alphabet C (ex Google)) und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden auszugeben - selbst mit dem Risiko, zu viele Rechenzentren-Kapazitäten aufzubauen.

Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,56 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es noch 3,58 Milliarden. Meta begründete das mit Internet-Sperren im Iran und den Einschränkungen für die Chat-App WhatsApp in Russland. Zum Konzern gehören auch die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Elon Musks Twitter-Nachfolger X./so/DP/he