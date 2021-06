Facebook mit abgespeckter Online-Entwicklerkonferenz

MENLO PARK (dpa-AFX) - Facebook veranstaltet am Mittwoch (ab 18.00 Uhr) eine Online-Version seiner jährlichen Entwicklerkonferenz F8. Im vergangenen Jahr wurde das Event wegen der Corona-Pandemie abgesagt, diesmal ist es in einem deutlich kleineren Rahmen als üblich geplant. Statt der normalerweise zwei Tage ist die "F8 Refresh" nur auf einen Tag angesetzt. Und die traditionelle Eröffnungsrede soll laut US-Medienberichten diesmal auch nicht Gründer und Chef Mark Zuckerberg halten.

Für die Tech-Riesen sind die jährlichen Entwicklerkonferenzen eine wichtige Gelegenheit, einen Einblick in ihre Strategie zu geben. Üblicherweise kommen dafür jeweils mehrere Tausend Software-Entwickler und Journalisten ins Silicon Valley. Angesichts der Corona-Pandemie müssen die Konzerne nun schon im zweiten Jahr in Folge auf Online-Events ausweichen. Google (Alphabet C (ex Google)) übertrug seine Konferenz I/O Mitte Mai aus seinem Hauptquartier, Apples Konferenz WWDC steht kommende Woche an./so/DP/nas