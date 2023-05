Facebook-Mutterkonzern streicht in Irland knapp 500 Arbeitsplätze

DUBLIN (dpa-AFX) - Der Facebook-Mutterkonzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) baut in Irland knapp 500 Jobs ab. Das berichtete unter anderem der öffentlich-rechtliche Sender RTÉ am Mittwoch. Demnach informierte Meta die Regierung in Dublin über die Streichungen. Auch die Mitarbeiter seien über die Pläne informiert worden, so der RTÉ-Bericht. Insgesamt arbeiten bei dem Konzern, der in Irland seine Zentrale für die Geschäfte außerhalb der USA und Kanadas hat, etwa 2500 Menschen.

Der irische Premierminister Leo Varadkar bezeichnete die Jobstreichungen als "erheblich". Seine Gedanken seien bei den betroffenen Mitarbeitern und deren Familien, sagte er im irischen Parlament in Dublin am Mittwoch.

Die Kürzungen sind Teil einer globalen Verschlankungskur, die Meta-Chef Mark Zuckerberg dem Unternehmen im März verordnet hat. Demnach sollen weltweit 10 000 Jobs wegfallen./cmy/DP/men