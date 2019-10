Facebook verliert als Marke an Wert - Apple, Google vorne

Von Nat Ives

NEW YORK (Dow Jones)--Facebook ist im Ranking der weltweit wertvollsten Marken erneut zurückgefallen, wohingegen Unternehmen wie Amazon und Walt Disney zulegten. Den ersten Platz belegt Apple mit einem Markenwert von rund 234 Milliarden Dollar und einem Zuwachs von 9 Prozent, wie Interbrand, eine Tochter der Werbe- und PR-Gruppe Omnicom, ermittelt hat. Google besetzt den zweiten Platz, mit rund 167 Milliarden Dollar und einem Anstieg von 8 Prozent, gefolgt von Jeff Bezos' Amazon.com mit rund 125 Milliarden und der mit 24 Prozent höchsten Zunahme im Spitzentrio.

Facebook fiel aus den Top 10: Von Platz 9 auf Platz 14, nachdem der geschätzte Wert der Marke um 12 Prozent auf 39,9 Milliarden Dollar nachgegeben hatte. Nach den Interbrand-Kalkulationen hatte der Markenname Facebook jedes Jahr an Wert zugelegt, bis er 2017 den achten Platz und seinen Höchstpunkt erreichte.

"Der Mangel an Vertrauen in eine Marke, sofern sie den Kern des Geschäftsmodells darstellt, wird sich deutlich auf die Marke auswirken", so Interbrand-CEO Charles Trevail. Facebook wollte sich hierzu nicht äußern.

Nach Interbrand-Angaben fasst der Bericht Elemente wie die finanzielle Performance von Markenprodukten oder -dienstleistungen, die Rolle, die Marken bei Kaufentscheidungen spielen, und die Fähigkeit von Marken, Kundentreue zu schaffen, zusammen.

Facebook hatte einen gewaltigen Ansturm schlechter Publicity zu verzeichnen, darunter der Cambridge Analytica-Skandal 2018, der deutlich machte, dass die Daten der Nutzer ungehinderter über Facebook hinaus geflossen waren, als viele erwartet hatten. Inzwischen ist der Konzern zusammen mit weiteren Technologieriesen Teil kartellrechtlicher Untersuchungen. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren hatte sogar gefordert, diese aufzuspalten.

Einen deutlichen Schritt nach vorne machte Disney - von Platz 14 auf 10, mit einem Anstieg des Werts um 11 Prozent auf 44,4 Milliarden Dollar. Luxus- und Handelsmarken bildeten im zweiten Jahr in Folge den am schnellsten wachsenden Sektor, so Interbrand.

