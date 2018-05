Facebooks Entwicklerkonferenz F8 beginnt

SAN JOSE (dpa-AFX) - Facebook gibt am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) einen Ausblick auf seine Zukunftspläne auf der Entwicklerkonferenz F8. Die jährliche Veranstaltung wurde diesmal von dem jüngsten Datenskandal überschattet. Bei dem Event, das traditionell mit einem Auftritt von Gründer und Chef Mark Zuckerberg beginnt, wird unter anderem ein Fokus auf virtuelle Realität erwartet. Die Vorstellung eines eigenen vernetzten Lautsprechers von Facebook wurde laut einem Medienbericht nach dem Datenskandal verschoben.

Facebook hatte in den vergangenen Monaten einige Entscheidungen getroffen, die das Geschäft von Software-Entwicklern und Partnern schwieriger machen können. So wurde nach dem Datenskandal der Zugang der Entwickler zu Nutzerinformationen in mehreren Schritten eingeschränkt. Und der Newsfeed wird stärker auf Beiträge von Freunden und Familie ausgerichtet, auf Kosten unter anderem von Medieninhalten./so/DP/he