Fachkräftelücke in MINT-Berufen steigt auf Rekordwert

BERLIN (Dow Jones)--Die Arbeitskräftelücke in den sogenannten MINT-Berufen ist im April auf einen neuen Höchstwert von 320.600 gestiegen nach 159.800 im April des Vorjahrs. Das ist das Ergebnis der Studie "MINT-Frühjahrsreport" des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), das die Arbeitskräftelücke in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik misst. Ohne erste Erfolge bei der Zuwanderung würde die Lücke bei über 600.000 liegen. Die größten Engpässe bestehen demnach in den Bereichen Energie, Elektro und IT. Die Arbeitskräftelücke schadet laut dem Arbeitgeberverband bereits Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit.

Die Studie des IW entsteht im Auftrag des Nationalen MINT Forums, deren Mitglieder die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Arbeitgeberverband Gesamtmetall und dem Verein MINT Zukunft sind.

"Der MINT-Arbeitskräftemangel wirkt sich bereits auf unsere Wettbewerbsfähigkeit aus. Weitere Potenziale müssen schnell gewonnen werden", erklärte Christina Ramb, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der BDA. Denn Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografische Entwicklung forderten Deutschlands Bildungssystem gleichzeitig und aus unterschiedlichen Richtungen. MINT-Bildung sei daher ein wichtiger Schlüssel zur Bewältigung dieser zentralen Herausforderungen.

Die Geschäftsführerin Bildung und Internationale Beziehungen des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Indra Hadeler, warnte, dass der MINT-Nachwuchs immer weniger zu werden drohe. Dies schade besonders der Metall- und Elektroindustrie, da rund 36 Prozent der MINT-Beschäftigten in dieser Branche tätig seien. "Daher ist die Sicherung des MINT-Nachwuchses für die Industrie besonders wichtig, um über Innovationen die Weichen für die Digitalisierung und die Dekarbonisierung und damit für nachhaltiges Wachstum zu stellen", so Hadeler.

Christoph Meinel, Vorsitzender des Vereins MINT Zukunft, betonte, dass MINT weiterhin der größte Hebel bleibe, um die Welt von Heute und Morgen zu verstehen und gestalten zu können. "Zudem bietet MINT eine gute Chance für den so oft propagierten Bildungsaufstieg", so Meinel. Hier käme den Schulen eine besondere Bedeutung zu, um die Basis für MINT-Kompetenzen zu legen und den Schülern Freude am Gestalten der realen und virtuellen Welt nahezubringen.

