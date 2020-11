Fachkräftemangel in technischen Berufen wegen Corona geringer

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Fachkräftemangel in den technischen Berufen hat sich durch die Rezession in der Corona-Pandemie deutlich verringert. Die Lücke an Arbeitskräften im Bereich von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ("Mint") fiel einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge im Oktober gegenüber dem langjährigen Mittel um 54 Prozent auf 108.700. Bei der letzten Untersuchung vom März lag der Rückgang noch bei 3 Prozent. Dennoch wird die Entwicklung nicht als Trendwende gedeutet.

"Langfristig wird der Bedarf aufgrund der Demografie, der Digitalisierung und der Dekarbonisierung steigen. Das Angebot hingegen droht ohne Gegenmaßnahmen durch die negativen Effekte der Schulschließungen auf die Mint-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler langfristig zu sinken", erklärte Axel Plünnecke, Leiter Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung und Innovation am Institut der deutschen Wirtschaft Köln.

Besonders stark ist im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt die Lücke in den Maschinen- und Fahrzeugbauberufen mit minus 89 Prozent und in den Metallberufen mit minus 95 Prozent gesunken. In den Elektro- und Energieberufen, den Bau-Berufen und den IT-Berufen bleiben die Lücken aber auf einem hohen Niveau. Hier bleibt die Nachfrage trotz Corona-Krise fast ungebremst, wie aus dem Mint-Report hervorgeht.

Große Lernlücken bei erforderlichen Mint-Kompetenzen

Insgesamt habe die Corona-Krise das Tempo der Veränderung deutlich gesteigert und den Bedarf erhöht, besonders im Kontext der Digitalisierung von Schulen. Vor allem die Schulschließungen hätten dazu geführt, dass erhebliche Lernlücken gerade im Hinblick auf die erforderlichen Mint-Kompetenzen entstanden seien. Dies dürfte die Gewinnung von zukünftigen Fachkräften noch zusätzlich erschweren, warnte der Bericht.

Michael Stahl vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall sagt, die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie stünden vor dem Spagat, den tiefen konjunkturellen Einbruch der Corona-Krise zu überstehen und zugleich in die Zukunft zu investieren.

"Rund 37 Prozent der Mint-Beschäftigten sind in der M+E-Industrie beschäftigt. Daher sind Berufsausbildung und die Sicherung des Mint-Nachwuchses für die Industrie besonders wichtig, um über Innovationen die Weichen für die Digitalisierung und die Dekarbonisierung und damit für nachhaltiges Wachstum zu stellen", so Stahl.

Schulschließungen verschlechtern die Lage

Erste internationale Erkenntnisse zeigten bereits, dass die Schulschließungen zu hohen Einbrüchen bei den Mint-Kompetenzen geführt haben, gab Thomas Sattelberger, Vorstandsvorsitzender der Nationalen Initiative "Mint Zukunft" zu bedenken.

"In Deutschland dürfte die Lage noch schlechter sein, da die Voraussetzungen für digitalen Fernunterricht noch einmal deutlich schlechter als in anderen Ländern waren", so Sattelberger, der auch FDB-Bundestagsabgeordneter ist. "Für eine ganze Schülergeneration drohen daher die mühsamen Fortschritte in den Mint-Kompetenzen seit dem PISA-Schock verloren zu gehen." Als Konsequenz forderte er für die Schulen einen digitalen Aufbruch mit zusätzlich 20.000 IT-Fachkräften, flächendeckendem WLAN und Fortbildung für Lehrkräfte.

Der Mint-Report wird zweimal jährlich vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln erstellt. Die Studie entsteht im Auftrag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des Bundesverbands der Deutschen Industrie, des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall und der Nationalen Initiative "Mint Zukunft".

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2020 04:56 ET (09:56 GMT)