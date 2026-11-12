Factorial Energy A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Factorial Energy A lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Factorial Energy A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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