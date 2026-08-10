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Factorial Energy A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Factorial Energy Inc Registered Shs -A-
5.86 USD -0.10 USD -1.68 %
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Factorial Energy A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,85 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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