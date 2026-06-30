Factset Research Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Factset Research Systems lud am 01.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 3,50 USD gegenüber 3,87 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 622,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 585,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.18
|Factset Research Systems Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.17
|Factset Research Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.17
|Factset Research Systems Underweight
|Barclays Capital
|16.03.16
|Factset Research Systems Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|10.03.16
|Factset Research Systems Sell
|UBS AG