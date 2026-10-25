DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.859 -0,4%Euro 1,1204 ±0,0%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Fällt die WM-Entscheidung? Antonelli startet von Pole

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
349.00 EUR -5.00 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.84 EUR -0.62 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen

AUSTIN (dpa-AFX) - Kimi Antonelli kann sich möglicherweise schon heute zum jüngsten Weltmeister der Formel 1 küren. Der 20 Jahre alte Italiener startet in den Großen Preis der USA von der Pole Position. Er muss das Rennen in Austin im US-Bundesstaat gewinnen, zudem darf Mercedes-Teamkollege George Russell nicht über Rang neun hinaus kommen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari über Platz sieben.

Werbung

Russell wurde im Qualifying Sechster, Hamilton Fünfter. Neben Antonelli wird Max Verstappen im Red Bull in der ersten Startreihe stehen, wenn heute Abend (21.00 Uhr/Sky) die roten Ampeln auf dem Circuit of The Americas erlöschen. Dritter in der K.o.-Ausscheidung wurde Verstappens Teamkollege Isack Hadjar vor Charles Leclerc im Ferrari. Nico Hülkenberg hatte im Audi die Top Ten knapp verpasst./jmx/DP/zb

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.