DAX 25.252 +0,7%ESt50 6.204 +0,5%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 +0,9%Nas 27.357 -0,0%Bitcoin 73.771 -1,2%Euro 1,1178 -0,1%Öl 106,9 +2,0%Gold 4.173 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fahrassistenzsystem

Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um - Aktie im Minus

Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um - Aktie im Minus

Tesla hat nach jahrelanger Kritik den umstrittenen Namen seines Fahrassistenzsystems in Europa geändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
315.65 EUR 1.75 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Tesla
342.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Auf Websites des Elektroauto-Herstellers in Deutschland und anderen europäischen Ländern heißt es nun "Tesla Assisted Driving" - was gleich deutlich macht, dass es sich lediglich um ein Assistenzsystem handelt.

Werbung

Zuletzt nannte Tesla es "Full Self-Driving (Supervised)", in Deutschland übersetzt als "Voll-Selbstständiges Fahren (Überwacht)". Seit Jahren gibt es den Vorwurf an Tesla, dass der Name autonomes Fahren verspreche, während in Wirklichkeit der Fahrer die ganze Zeit bereit sein muss, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen und auch die Haftung bei ihm liegt. Den ersten Namen "Autopilot" für Basis-Fahrassistenztechnik ließ Tesla nach Streitigkeiten vor Gericht fallen. Im Heimatmarkt USA hält Tesla bisher weiterhin an "Full Self-Driving (Supervised)" fest, obwohl es auch dort Diskussionen gibt.

Jahrelange Versprechen

Der Name "Full Self-Driving" (FSD) geht auf Versprechen von Tesla-Chef Elon Musk zurück, dass Autos der Firma autonom sein würden. Er stellt das bereits seit einem Jahrzehnt für die nahe Zukunft in Aussicht. Doch erst zuletzt startete Tesla die Produktion eines Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale und hat einige selbstfahrende Fahrzeuge in den USA im Einsatz. Allerdings gibt es Ärger mit der US-Straßenverkehrsaufsicht, weil die Regeln unter anderem ein physisches Bremspedal vorschreiben - und Tesla keine Ausnahmeerlaubnis beantragte.

Zweifel an Musks Ansatz

Nach erster Kritik fügte Tesla zum FSD-Namen den Zusatz "Überwacht" für den aktuellen Stand des Systems hinzu. Die Idee ist, dass er wegfällt, wenn keine menschliche Aufsicht mehr notwendig ist. Zugleich wird Musks Vision für das autonome Fahren von einigen Experten und Wettbewerbern grundsätzlich infrage gestellt. Denn er beharrt darauf, dass selbstfahrende Autos nur auf Kameras zurückgreifen sollen. Rivalen wie etwa die Google-Schwesterfirma Waymo setzen dagegen auch Radarsensoren und Laser-Radare ein, die die Umgebung der Fahrzeuge großflächig abtasten. Kritiker von Teslas Ansatz verweisen darauf, dass Kameras bei schlechter Sicht oder grellem Sonnenlicht nicht genug Sicherheit böten.

Werbung

Bundesverkehrsminister an Bord

Teslas FSD, das in Europa nun Assisted Driving heißt, ist in Europa bisher nur in einigen Ländern zugelassen. Der Autobauer bemüht sich schon länger um eine europaweite Zulassung. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) erklärte vor wenigen Tagen, er unterstütze eine europaweite Genehmigung nach einer "konstruktiven Einigung" mit Tesla zu technischen Dingen und Fragen der Haftung. Dazu gehöre, dass das Assistenzsystem die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um maximal zehn Prozent überschreiten dürfe und die Menschen am Steuer "zu 100 Prozent verantwortlich für die sichere Fahrzeugführung" blieben. Tesla habe selbst angeboten, den Namen in Assisted Driving zu ändern, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.

Im US-Handel an der NASDAQ notiert die Tesla-Aktie zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 378,99 US-Dollar.

/so/DP/zb

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Pe3k / Shutterstock.com, Scott Olson/Getty Images

Aktuelle Tesla Aktie News

Werbung

Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:31 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.