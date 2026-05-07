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Fahrbahnschäden wegen Hitze: A2 auf zwei Abschnitten gesperrt

25.06.26 22:44 Uhr

ZIESAR/BURG (dpa-AFX) - Wegen Hitzeschäden ist die Autobahn 2 auf zwei Abschnitten gesperrt worden: in Brandenburg zwischen Ziesar und Wollin in Fahrtrichtung Berlin sowie in Sachsen-Anhalt bei Burg in Richtung Hannover. Nach Angaben der Autobahn GmbH dauern beide Sperrungen voraussichtlich bis zum Sonntagnachmittag. In beiden Fällen soll die beschädigte Betondecke bis dann durch Asphalt ersetzt werden.

Ältere Betonfahrbahnen, die bereits Vorschäden aufwiesen oder an denen es schon häufiger Reparaturen gegeben habe, seien besonders anfällig für Hitzeschäden, erklärte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Es könnten sich bei großer Hitze sogenannte Blow-ups bilden. Dabei wölbt sich die Fahrbahn und kann aufbrechen. Neu gebaute Fahrbahnen hätten dieses Problem nicht.

Asphaltfahrbahnen können sich dagegen verformen und Spurrinnen bilden. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist dieses Risiko auf deutschen Autobahnen jedoch vergleichsweise gering, weil dort besonders widerstandsfähiger Asphalt verwendet wird.

Autofahrer als Informanten gefragt

Nach der Sperrung bei Burg hieß es, wegen der anhaltenden Hitze verstärke die Autobahn GmbH ihre Kontrollen auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt. Die Strecken würden zwar ohnehin täglich überprüft, derzeit seien jedoch mehr Mitarbeiter unterwegs, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen, sagte die Sprecherin.

Autofahrer sollten auf ungewöhnliche Fahrbahnschäden achten und diese der Polizei melden. So könnten die Informationen schnell an die Autobahnmeistereien weitergegeben werden, damit Gefahrenstellen zügig abgesichert oder repariert würden./sck/DP/stw