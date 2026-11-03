DAX 25.901 -0,3%ESt50 6.153 -0,4%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,27 +2,0%Nas 25.356 +0,8%Bitcoin 69.178 +0,9%Euro 1,1193 +0,0%Öl 103,5 -1,2%Gold 3.930 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Fahren ohne Fahrer: autonomer Bus mit Passagieren in München

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
31.64 EUR -0.38 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Von Mitte November an soll in München ein Elektrobus ohne Fahrer, aber mit Passagieren, im regulären Stadtverkehr unterwegs sein. "Das Fahrzeug lenkt dabei unter anderem selbst, gibt Gas, bremst und blinkt", erklärte der Leiter Bus-Strategie und Produktstrategie Bus vom Hersteller MAN (TRATON), Michael Roth. An Bord sei aber auch Sicherheitsfahrpersonal, um die Systeme zu überwachen und im Notfall die Fahrzeugführung zu übernehmen.

Werbung

Der zwölf Meter lange Bus ist mit Sensoren, Radaren, Kameras und einer satellitengestützten Positionsbestimmung ausgestattet und auf der Linie 178 als zusätzliches Fahrzeug unterwegs.

Bis Juni soll der Betrieb mit Testnutzerinnen und Testnutzern laufen - etwa 2.000 Menschen haben sich nach Mitteilung der Stadtwerke München schon angemeldet. Um die 30 Sitzplätze gibt es je Fahrt sowie einen Rollstuhlplatz.

Der Bund fördert die Erprobung selbstfahrender Stadtbusse in München mit rund 13 Millionen Euro - das Forschungsvorhaben heißt "Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons (Minga)". Dabei werden fahrerlose Busse sowie digital miteinander gekoppelte Busse im realen Fahrgastbetrieb erprobt.

Werbung

Der E-Bus war seit September zunächst ohne Passagiere im öffentlichen Straßenverkehr getestet worden. Vom 17. November an sollen die Fahrgäste nun zwischen Petuelring und Freimanner Hölzl mitfahren können, von montags bis freitags.

Münchens Bürgermeisterin Mona Fuchs sagte, in Zeiten von Personalmangel und angespannter Haushaltslage eröffneten solche Projekte neue Möglichkeiten. Die Erfahrungen der Fahrgäste sollen wichtige Erkenntnisse liefern, wie autonome Fahrsysteme im öffentlichen Nahverkehr betrieben werden können und wie sie von der Öffentlichkeit angenommen werden./aro/DP/zb

Aktuelle TRATON Aktie News

Werbung

TRATON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:21 TRATON Neutral UBS AG
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.