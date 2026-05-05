Fahrtenvermittler mit Zahlen

Mit Spannung hatten Anleger auf die Vorlage des Quartalsberichtes von Uber gewartet. Am Mittwoch war es dann soweit.

Uber hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2026 einen Gewinnrückgang verbucht. Nachdem das EPS im Vorjahreszeitraum bei 0,83 US-Dollar gelegen hatte, verdiente das Unternehmen in der aktuellen Berichtsperiode je Aktie nun 0,13 US-Dollar. Damit wurden die Analystenerwartungen, die zuvor bei einem Gewinn je Aktie von 0,693 US-Dollar gelegen hatten, verfehlt.

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Den Quartalsumsatz bezifferte der Fahrdienstvermittler auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Damit verbesserte er sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als noch 11,53 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden. Die Prognosen der Experten hatten sich beim Umsatz im Vorfeld auf 13,28 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Uber-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE zeitweise zeitweise 8,77 Prozent im Plus bei 79,35 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.net