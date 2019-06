Fahrverbote in Tirol führen zu keinen Problemen

INNSBRUCK/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Fahrverbote auf bestimmten Ausweichstrecken in Tirol haben am Samstag nach Polizeiangeben keine Probleme im Urlaubsverkehr verursacht. "In ganz Tirol läuft der Verkehr normal", sagte ein Sprecher der Landesverkehrsabteilung Tirol der Deutschen Presse-Agentur. Weil der Verkehr rolle, bestehe auch kein Grund für die Autofahrer zur Umfahrung von Strecken.

Am vergangenen Wochenende waren im Raum Innsbruck erstmals verschiedene Ausweichrouten für den Transitverkehr gesperrt worden. Die Maßnahmen solle den Verkehr bei Staus auf den Autobahnen halten und die Anrainergemeinden entlasten. Bei der Einführung der Maßnahme vor einer Woche waren rund 1000 Autofahrer auf die Autobahn zurückgeschickt worden. In Tirol gelten die Fahrverbote an den Wochenenden bis zum 15. September jeweils von Samstag, 7.00 Uhr, bis Sonntag, 19.00 Uhr.

Streifen würden die Einhaltung der Fahrverbote im Bedarfsfall kontrollieren, sagte der Sprecher. Verstoße ein Autofahrer gegen das Verbot und werde er an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen, werde eine Strafe von 25 Euro fällig.

Wegen der Sperren plant das deutsche Bundesverkehrsministerium eine Klage gegen den Nachbarn. Die EU-Kommission will den Streit schlichten. Die zuständige Kommissarin Violeta Bulc lud die Verkehrsminister beider Länder sowie Italiens zu einem Krisengespräch nach Brüssel./rbe/DP/zb