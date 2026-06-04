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Fahrwerk-Panne bei Boeing 787 hat keine Folgen für Lufthansa-Bestellungen

05.06.26 14:43 Uhr
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DOW JONES--Die Panne bei einem Dreamliner der Lufthansa, dessen Bugfahrwerk am Donnerstag am Frankfurter Flughafen am Gate plötzlich eingeknickt ist, hat vorerst keine Auswirkungen auf die geplante Auslieferung weiterer Boeing-787-Maschinen an die Lufthansa Group. Derzeit untersuchten die Behörden den Vorfall, daher lasse sich noch nichts über dessen Ursache sagen und es könnten keine Schlüsse für die Auslieferung weiterer 787 gezogen werden, teilte ein Lufthansa-Sprecher auf Nachfrage mit.

Bei dem Unfall waren mehrere Menschen leicht verletzt worden, darunter zwei Mitglieder der Crew, die medizinisch versorgt wurden, wie der Konzern mitteilte. Passagiere waren zum Zeitpunkt des Vorfalls noch nicht an Bord der Maschine, die am Donnerstagmittag um 12:45 Uhr mit Flugnummer LH450 nach Los Angeles starten sollte. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung hat mit der Untersuchung des Vorfalls begonnen. Die Lufthansa unterstützt die Ermittlungen, wie der Konzern weiter mitteilte.

Die betroffene Boeing 787 ist bei Lufthansa seit Februar im Liniendienst. Insgesamt hat der Konzern zurzeit 17 Boeing 787 im Dienst, wie der Sprecher weiter sagte. Ende 2025 waren es 14 Maschinen dieses Typs.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)

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