Nachdem Cannabis-Aktien in den letzten Jahren eine extreme Schwächephase hatten, geht es am Markt 2024 wieder deutlicher aufwärts. Einer der Top-Performer der Branche ist dabei die Canopy Growth-Aktie.

• Canopy Growth mit starkem Kursplus seit Jahresstart

• Stimmung im Cannabis-Sektor aufgehellt

• Zusätzliche kurstreibende Nachrichten



An der Heimatbörse in Toronto hat der Anteilsschein des Cannabis-Riesen Canopy Growth im bisherigen Jahresverlauf rund 97 Prozent an Wert gewonnen. Auch an der US-Börse NASDAQ zeigte sich zeitgleich eine enorm positive Performance: 90 Prozent gewann der Anteilsschein hier und schloss zuletzt bei 9,72 US-Dollar.

Mit Blick auf die Langfristperformance haben Canopy-Anleger aber immer noch deutliche Verluste im Depot: Allein in den letzten drei Jahren stürzte die Aktie des kanadischen Unternehmens an der NASDAQ um rund 96 Prozent ab.

Marktumfeld lässt Anleger optimistischer werden

Dass die jahrelange Talfahrt 2024 gestoppt werden konnte, ist auch einer verbesserten Branchenlage zu verdanken. In diesem Zusammenhang ist zum einen die Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland zu nennen, die zum 1. April in Kraft getreten ist. Bereits vor dem offiziellen Start hatten Cannabis-Aktien mit einer Kursrally reagiert.

Auch aus den USA kommen zunehmend positive Signale für den Cannabis-Markt. Zwar ist das Land im Umgang mit Marihuana noch immer tief gespalten: In einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten ist Cannabis als Freizeitdroge zugelassen, in anderen strikt verboten. Landesübergreifend gibt es unter der Biden-Regierung aber verstärkt Bemühungen, eine andere Risikoeinstufung für Cannabis zu erreichen. Befeuert wurde die Debatte unlängst durch Vizepräsidentin Kamala Harris, die betonte, niemand solle "für das Rauchen von Gras ins Gefängnis gehen müssen". Harris forderte in diesem Zusammenhang das Gesundheitsministerium und das Justizministerium auf, die Neueinstufung von Marihuana zu beschleunigen, Cannabis solle eine niedrigere Risikostufe als Drogen wie Heroin erhalten. "Marihuana gilt als genauso gefährlich wie Heroin und gefährlicher als Fentanyl, was absurd und ganz offensichtlich unfair ist", sagte Harris weiter.

Ob die Äußerungen von Harris Wahlkampfkalkül sind, sei angesichts der in diesem Jahr anstehenden US-Präsidentschaftswahlen dahin gestellt, fest steht jedoch, mit der Option auf eine zunehmende Legalisierung von Cannabis in den Vereinigten Staaten würde sich der Cannabis-Markt schlagartig vergrößern. Die Experten von Allied Market Research haben in ihrer jüngsten Studie für den gesamten Sektor bis 2031 einen Marktwert von 149 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Canopy profitiert noch auf anderer Ebene

Unabhängig von den grundsätzlich verbesserten Aussichten für den Cannabis-Markt und jüngsten Fortschritten in Sachen Legalisierung wirken noch andere kurstreibende Effekte speziell auf die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt haben die Anteileigner des Unternehmens die Wachstumsstrategie von Canopy in den USA durchgewunken. Dafür erteilten die Aktionäre ihre Zustimmung zur Schaffung einer neuen Kategorie von stimmrechtslosen und nicht gewinnberechtigten umtauschbaren Canopy Growth-Aktien. Gleichzeitig wurden die Rechte der Stammaktien neu formuliert, damit sie jederzeit nach Wahl des Inhabers in die neuen umtauschbaren Aktien umgewandelt werden können, hieß es in der zugehörigen Canopy-Mitteilung.

Großinvestor und Getränkeriese Constellation Brands wird in diesem Zusammenhang die Chance nutzen und die Tochter zunehmend aus der eigenen Kontrolle entlassen. Die indirekten und hundertprozentigen Töchter Greenstar und CBG hätten ihre Common Shares an Canopy Growth in solche Anteilsscheine ohne Stimmrecht und ohne Gewinnberechtigung an dem Cannabis-Unternehmen umgetauscht, hieß es von Unternehmensseite. Zudem sei ein im Dezember 2024 fälliger von Canopy ausgegebener Schuldschein im Wert von 100 Millionen Kanadischen Dollar in umtauschbare Aktien umgewandelt worden, auf die abgelaufenen, noch nicht gezahlten Zinsen auf die Anleihen und den Restkapitalbetrag der Anleihe wolle man verzichten. Damit verringern sich die Schulden von Canopy Growth deutlich.

Analysten nicht überzeugt

Auch wenn Anleger die Neuigkeiten erfreut zur Kenntnis nahmen und sich zudem das Marktumfeld für Cannabis zuletzt deutlich verbessert hatte, spiegelt sich dies in Analystenbewertungen noch nicht wider. Von den vier Experten, die den Anteilsschein von Canopy Growth bei TipRanks unter Beobachtung haben, stufen zwei die Aktie mit "Halten" ein, zwei weitere raten zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,47 US-Dollar und damit satte 64,3 Prozent unterhalb des aktuellen Aktienkurses.



