Falcon Gold präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Falcon Gold hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Falcon Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Falcon Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen