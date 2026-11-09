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Fall um Nvidia-Chef: China weist Spionagevorwurf zurück

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NVIDIA Corp.
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PEKING (dpa-AFX) - Im Fall um eine Affäre von NVIDIA-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin hat Chinas Außenministerium entsprechende Vorwürfe zurückgewiesen. Die Behauptung der chinesischen Spionage sei frei erfunden und eine Verleumdung, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking.

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Der Chef des US-Chipkonzerns, der wichtige Technologie für den KI-Ausbau liefert, hatte zuvor mitgeteilt, untreu gewesen zu sein. Nvidia leitete parallel eine Untersuchung ein. Der Verwaltungsrat teilte jedoch mit, derzeit keinen Grund zur Annahme zu haben, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die Nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein, da er ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei.

Chinas staatliche Zeitung "Global Times" kritisierte die US-Medien. Diese hätten den Fall anhand von ein paar Fotos einer Frau mit "asiatischen Merkmalen", Nvidias Bemühungen, die Handelsbeschränkungen gegenüber China zu lockern, sowie Aussagen von mit der Sache vertrauten Quellen und Verdächtigungen der Medien zu einer Spionage-aufgebauscht, hieß es in einem Kommentar./jon/DP/nas

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09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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