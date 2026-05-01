DAX25.174 ±-0,0%Est506.058 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -4,1%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.020 -1,4%Euro1,1619 -0,1%Öl96,00 +1,1%Gold4.390 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake, Rheinmetall, OHB, Marvell, AMD, Siemens Energy im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie steigt: Zukauf in Brasilien DEUTZ-Aktie steigt: Zukauf in Brasilien
So viel Verlust hätte eine Investition in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte eine Investition in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

'Falle' Moskaus: EU-Chefdiplomatin warnt vor Gesandten-Debatte

28.05.26 10:22 Uhr

LIMASSOL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnt davor, die Debatte über die Auswahl eines Gesandten für mögliche Ukraine-Friedensgespräche mit Russland fortzusetzen. "Es ist eine Falle, in die Russland uns locken will", sagte Kallas bei einem Treffen der EU-Außenminister in der zyprischen Hafenstadt Limassol. Die russische Taktik sehe vor, dass man darüber diskutiere, wer mit Russland spreche, und Russland dann bereits auswähle, wer geeignet sei und wer nicht.

Kallas reagierte mit den Äußerungen auf Fragen zu der Debatte um einen möglichen Chefverhandler. Sie betonte auch, dass Verhandlungen immer eine Teamleistung seien und es aus ihrer Sicht erst einmal eine Verhandlungsstrategie brauche, bevor man über Personen rede.

In Brüssel und in den anderen europäischen Hauptstädten hatte es zuletzt wieder verstärkt Diskussionen darüber gegeben, ob die EU einen Vertreter für mögliche Verhandlungen mit Russland benennen sollte. Als potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten wurden dabei die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der finnische Präsident Alexander Stubb genannt sowie Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank. Russlands Präsident Wladimir Putin brachte zudem den Namen des früheren deutschen Kanzlers Gerhard Schröder ins Spiel./aha/DP/men