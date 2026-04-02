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Fallende Ölpreise

Airline-Aktien Lufthansa, Ryanair & Co. klettern: Delta Air Lines vor Zahlen im Fokus

07.04.26 12:16 Uhr
Aktien von Lufthansa, Ryanair & Co.: Airline-Aktien steigen - Delta-Zahlen im Blick | finanzen.net

Angesichts eines fallenden Ölpreises haben sich Europas Airline-Aktien am Dienstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt.

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Für Lufthansa, AIR France-KLM, IAG, Ryanair und easyJet ging es gegen Mittag etwas nach oben, allerdings in einem ebenfalls steigenden Gesamtmarkt.

Am Mittwochmittag könnte die Branche der Fluggesellschaften mit der Quartalsbilanz von Delta Air Lines einen womöglich entscheidenden Impuls bekommen. "Delta Air Lines wird zum Gradmesser dafür, wie gut die Airline-Branche mit dem aktuellen Druck umgehen kann", schrieb Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro.

Für Anleger sei der Ausblick des Unternehmens entscheidend. Es gehe darum, ob und in welchem Ausmaß die Fluggesellschaft die Jahresprognosen anpasst. Im Raum stehe die Frage, wie Delta Air Lines mit steigenden Treibstoffkosten umgehe und welche Rolle dabei Absicherungsstrategien spielten. "Ein weiterer Fokus liegt auf der Preispolitik und der Frage, inwieweit Delta steigende Kosten über Ticketpreise weitergeben kann oder ob die Margen unter Druck geraten", so der Experte.

/bek/ag/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

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