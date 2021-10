Falls Ampel-Fahrplan hält, bliebe Kohl Kanzler mit längster Amtszeit

BERLIN (dpa-AFX) - Schon in der Nikolauswoche wollen SPD, Grüne und FDP den neuen Kanzler wählen - falls der Zeitplan hält, bliebe Helmut Kohl (CDU) bis auf weiteres der Bundeskanzler mit der längsten Amtszeit. Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) würde es um einige Tage verpassen, ihn zu übertreffen.

Der "Kanzler der Einheit" regierte vom 1. Oktober 1982 bis zum 27. Oktober 1998, genau 5870 Tage. Das würde Merkel am 18. Dezember erreichen, am 19. Dezember würde sie Kohl überholen. Die Ampel-Parteien streben aber nun an, schon in der Woche vom 6. bis 10. Dezember den SPD-Politiker Olaf Scholz zum neuen Regierungschef zu wählen.

Merkel ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin. Zwar endet ihre Amtszeit formal mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Bundestages am kommenden Dienstag. Es ist aber übliche Praxis, dass der Bundespräsident die amtierende Regierungschefin dann bittet, bis zur Bildung einer neuen Regierung geschäftsführend im Amt zu bleiben./sku/DP/stw