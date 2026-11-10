Anthropic sorgt vor dem Börsengang der Aktie für Verwirrung – jetzt liegen konkrete IPO-Zahlen vor

Falsche Angaben an Banken

10.11.26 13:51 Uhr

Anthropic steht vor einem mit Spannung erwarteten Börsengang. Einer zwischenzeitlichen Verunsicherung der Investoren trat der KI-Konzern am Dienstag mit konkreten Zahlen entgegen.

• Trotz starkem Umsatzwachstum von über 1.200 % in den ersten neun Monaten 2026 sind hohe Verluste und unsichere Bewertungsaussichten eine Herausforderung für den Börsengang.

• Das Unternehmen plant, unter dem Kürzel ANT am Nasdaq zu notieren, doch bisher sind keine konkreten Preisspannen oder Volumina in den offiziellen Unterlagen veröffentlicht.

Anthropic konkretisiert seinen Mega-Börsengang mit einer Bewertung von bis zu 1,02 Billionen US-Dollar

Zusätzlich zum Aktienangebot über 64,4 Milliarden Dollar sollen sieben Tech-Konzerne weitere 26 Milliarden Dollar investieren

Rasantes Umsatzwachstum trifft auf hohe Verluste und Infrastrukturverpflichtungen von rund 895 Milliarden Dollar

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Anthropic konkretisiert die Konditionen für seinen mit Spannung erwarteten Börsengang. Nachdem der KI-Anbieter mit seinem Chatbot Claude zunächst fehlerhafte Preisangaben kurz nach deren Versand an die beteiligten Banken zurückgezogen hatte, liegen inzwischen aktualisierte Zahlen vor. In einer neuen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC nennt das Unternehmen eine Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie. Insgesamt sollen bis zu 825 Millionen Aktien angeboten werden. Daraus ergibt sich ein mögliches Bruttoemissionsvolumen von bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar. Gemessen an den insgesamt ausstehenden Aktien könnte Anthropic damit eine Bewertung von rund 1,02 Billionen US-Dollar erreichen.

Zusätzlich zum öffentlichen Aktienangebot plant Anthropic eine Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar. Sieben große Technologieunternehmen sollen dabei Class-N-Aktien erwerben. Einschließlich dieser Transaktion könnte das Unternehmen somit insgesamt bis zu 90,4 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital aufnehmen. Der geplante Börsengang zählt damit zu den größten Aktienemissionen der Geschichte.

Anthropic zieht zunächst Preisangaben zurück

Wie Reuters nach Einsicht in die Nachrichten berichtete, verschickte Anthropic am späten Montag per E-Mail einen Entwurf der Börsenunterlagen an die beteiligten Banken. Darin waren rund 867 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 70 und 80 US-Dollar vorgesehen. Auf dieser Grundlage hätte sich ein Emissionsvolumen von bis zu 69,3 Milliarden US-Dollar ergeben. Kurz nach dem Versand folgte jedoch eine zweite E-Mail: Anthropic erklärte die Preisangaben darin für unzutreffend und kündigte eine aktualisierte Fassung der Unterlagen an.

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Welche Angaben konkret falsch waren, konnte Reuters zunächst nicht feststellen. Anthropic lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Unternehmensvertreter bestätigte später lediglich, dass die Unterlagen aktualisiert würden. Dem ursprünglichen Entwurf zufolge wollte Anthropic selbst rund 843,3 Millionen Aktien verkaufen, während weitere 23,3 Millionen Aktien auf bestehende Aktionäre entfielen. Der genannte Höchstbetrag umfasste somit auch die Erlöse aus dem Verkauf der Altaktionäre, die dem Unternehmen nicht zufließen würden.

Neue SEC-Einreichung konkretisiert IPO und Privatplatzierung

Inzwischen hat Anthropic die Konditionen konkretisiert. Wie aus der am Dienstag bei der SEC eingereichten zweiten Änderung der Börsenunterlagen hervorgeht, sollen die Aktien zu einem Preis zwischen 70 und 78 US-Dollar angeboten werden. Das Unternehmen selbst will 801,35 Millionen Aktien verkaufen, weitere 23,65 Millionen Papiere stammen von bestehenden Anteilseignern. Insgesamt umfasst das öffentliche Angebot damit bis zu 825 Millionen Aktien. Am oberen Ende der Preisspanne ergibt sich daraus ein Bruttoemissionsvolumen von rund 64,35 Milliarden US-Dollar. Auf Anthropic entfällt dabei der Erlös aus dem Verkauf der eigenen Aktien, während die Altaktionäre ihre Anteile auf eigene Rechnung veräußern.

Parallel dazu hat Anthropic Vereinbarungen mit sieben Technologieunternehmen über eine zusätzliche Privatplatzierung geschlossen. Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC-Partner sollen Class-N-Aktien im Gesamtwert von 26 Milliarden US-Dollar erwerben. Die Transaktion ist an den erfolgreichen Abschluss des Börsengangs und weitere Bedingungen geknüpft. Sie ist deshalb vom öffentlichen Aktienangebot zu unterscheiden. Zusammengenommen könnten beide Kapitalmaßnahmen Anthropic rund 90,4 Milliarden US-Dollar einbringen.

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Gemessen an den insgesamt ausstehenden Aktien könnte Anthropic bei einem Ausgabepreis von 78 US-Dollar eine Gesamtbewertung von rund 1,02 Billionen US-Dollar erreichen. Dabei berücksichtigt die Berechnung auch die Aktien aus der zusätzlichen Privatplatzierung. Die endgültige Bewertung hängt allerdings vom tatsächlich festgelegten Ausgabepreis und der endgültigen Aktienzahl ab.

Zum Vergleich: Das Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX erzielte bei seinem Rekordbörsengang im Juni mit dem Basisangebot ein Bruttoemissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar. Einschließlich einer Mehrzuteilung waren es rund 86,2 Milliarden Dollar. Anthropic würde mit dem kombinierten Finanzierungsvolumen von bis zu 90,4 Milliarden Dollar diese Größenordnung übertreffen.

Anthropic plant, seine Class-A-Aktien unter dem Kürzel ANT am Nasdaq Global Select Market zu notieren. Als federführende Konsortialbanken sind Goldman Sachs und Morgan Stanley aufgeführt.

Stimmrechtsverteilung schränkt Einfluss regulärer Aktionäre ein

Die Börsenunterlagen geben zugleich Einblick in die besondere Stimmrechtsverteilung. Eine einzelne Class-F-Aktie, die von einer eigens dafür gegründeten LLC der sieben Mitgründer gehalten wird, vereint 50,1 Prozent der Stimmrechte auf sich. Damit verfügen die Gründer bei entsprechenden Aktionärsentscheidungen über die Mehrheit. Zusätzlich kann der Long-Term Benefit Trust über die Class-T-Aktie die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmen. Der Einfluss der regulären Class-A-Aktionäre wäre damit deutlich begrenzt.

Umsatz wächst rasant, Nettoverlust bleibt enorm

Auch die Geschäftszahlen dürften für die Bewertung eine wichtige Rolle spielen. In den ersten neun Monaten steigerte Anthropic seinen Umsatz laut der aktualisierten S-1/A auf 33,24 Milliarden US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 2,55 Milliarden US-Dollar gewesen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 1.206 Prozent. Allein im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar.

Die Dynamik setzte sich auch im Oktober fort. Die sogenannte Run-Rate Revenue erreichte zum 31. Oktober rund 81 Milliarden US-Dollar, nachdem sie zum Ende des Septembers noch bei etwa 71 Milliarden Dollar gelegen hatte. Der Anstieg innerhalb eines Monats beträgt damit rund zehn Milliarden Dollar. Bei dieser Kennzahl handelt es sich allerdings nicht um den tatsächlich im Oktober erzielten Umsatz, sondern um eine annualisierte Größe auf Basis der jüngsten Verbrauchs- und Abonnementerlöse. Sie gibt einen Hinweis auf die aktuelle Geschäftsdynamik, ist aber weder mit dem Jahresumsatz noch mit einer verbindlichen Umsatzprognose gleichzusetzen.

Dem starken Wachstum stand in den ersten neun Monaten ein Nettoverlust von 104,04 Milliarden US-Dollar gegenüber. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch 25,11 Milliarden US-Dollar betragen. Von dem aktuellen Verlust entfielen 94,32 Milliarden US-Dollar auf Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen, Derivatverbindlichkeiten und sogenannten SAFEs. Hinzu kamen sonstige Nettoaufwendungen von 10,40 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis fiel dagegen mit minus 1,26 Milliarden US-Dollar deutlich weniger negativ aus als im Vorjahreszeitraum, als noch ein operativer Verlust von 5,22 Milliarden US-Dollar angefallen war.

Der hohe Nettoverlust ist somit maßgeblich von Finanzierungs- und Bewertungseffekten geprägt und spiegelt nicht allein die operative Entwicklung wider. Dennoch ist Anthropic operativ noch nicht nachhaltig profitabel. Im dritten Quartal fiel das operative Ergebnis mit einem Verlust von rund 567 Millionen Dollar ebenfalls negativ aus, nachdem im zweiten Quartal noch ein operativer Gewinn erzielt worden war.

Infrastrukturverpflichtungen von fast 900 Milliarden Dollar

Neben den Verlusten rückt vor allem der enorme Kapitalbedarf in den Fokus. In den Börsenunterlagen beziffert Anthropic seine vertraglichen Ausgabenverpflichtungen und Leasingzusagen auf insgesamt rund 895,4 Milliarden US-Dollar. Der überwiegende Teil entfällt auf Rechenkapazitäten und den Ausbau der KI-Infrastruktur. Rund 447,5 Milliarden Dollar sollen bis Ende 2030 anfallen. Weitere Verpflichtungen sind überwiegend für die Zeit danach vorgesehen. Innerhalb der kommenden zwölf Monate werden rund 69,8 Milliarden Dollar fällig.

Die Summe ist allerdings nicht mit einem unmittelbar fälligen Schuldenberg gleichzusetzen. Sie umfasst langfristige Verträge, Leasingvereinbarungen und teilweise noch nicht begonnene Infrastrukturprojekte. Zudem unterliegen einzelne Verpflichtungen Kündigungsrechten oder weiteren Bedingungen. Dennoch verdeutlicht die Größenordnung, wie stark das Geschäftsmodell von umfangreichen Investitionen in Rechenleistung und Infrastruktur abhängt.

Damit stehen den enormen Wachstumsmöglichkeiten erhebliche finanzielle Verpflichtungen gegenüber. Anthropic muss seine Umsätze langfristig weiter steigern und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Kosten für Rechenkapazitäten und den Betrieb nicht dauerhaft einen zu großen Teil der Erlöse aufzehren.

Bewertung und Zeitplan waren zuvor umstritten

Die Unsicherheit rund um den Börsengang bestand allerdings nicht erst seit dem Rückzug der ersten Preisangaben. Bereits zuvor gab es Zweifel an der angestrebten Bewertung und am Zeitplan. Wie Reuters berichtete, fragten sich potenzielle Investoren, ob die Roadshow noch rechtzeitig für eine Börsennotierung im November beginnen könne. Zugleich drängten viele auf eine niedrigere Bewertung. Die zuvor diskutierten 1,5 Billionen US-Dollar betrachteten einige Marktteilnehmer bereits als obere Grenze der Erwartungen.

Auch die damaligen Berichte zur möglichen Bewertung gingen auseinander. Bloomberg zufolge diskutierten Investoren Ende vergangener Woche über eine Bewertung zwischen 1,2 und 1,3 Billionen US-Dollar. Die nun konkretisierte mögliche Gesamtbewertung von rund 1,02 Billionen Dollar liegt deutlich darunter. Das deutet auf eine vorsichtigere Preisgestaltung hin, auch wenn die endgültige Bewertung erst mit der Festlegung des Ausgabepreises feststeht.

Als Gründe für die Zurückhaltung galten der hohe Kapitalbedarf, die Verluste und die umfangreichen Verpflichtungen gegenüber Partnern beim Ausbau der KI-Infrastruktur. Die nun veröffentlichten Zahlen machen diese Risiken konkreter. Gleichzeitig zeigt die zusätzliche Privatplatzierung, dass Anthropic bei der Finanzierung seines Wachstums auf die Unterstützung großer Technologieunternehmen setzt.

Was der geplante Börsengang für Anleger bedeutet

Für Anleger dürfte der geplante Börsengang trotz des enormen Umsatzwachstums kein Selbstläufer werden. Entscheidend wird sein, ob Anthropic seine dynamische Geschäftsentwicklung langfristig in nachhaltige Gewinne umwandeln kann. Zwar hat sich der operative Verlust in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verringert. Gleichzeitig zeigen die hohen Infrastruktur- und Betriebskosten, wie kapitalintensiv das Geschäftsmodell ist.

Hinzu kommen die besonderen Stimmrechtsverhältnisse und die langfristigen Verpflichtungen gegenüber Infrastrukturpartnern. Auch eine mögliche Bewertung von rund 1,02 Billionen US-Dollar setzt hohe Erwartungen an die künftige Geschäftsentwicklung voraus. Die zusätzliche Finanzierung durch große Technologieunternehmen ist zwar ein wichtiges Signal, ändert aber nichts an den wirtschaftlichen Herausforderungen.

Wer einen Einstieg erwägt, sollte deshalb nicht allein auf das Wachstumspotenzial und den KI-Boom setzen, sondern vor allem die Bewertung, den Kapitalbedarf und die Entwicklung der operativen Ertragslage im Blick behalten. Ob der Börsengang tatsächlich zum Erfolg wird, hängt letztlich davon ab, ob Anthropic seine starke Marktposition auch in dauerhaft profitable Geschäftszahlen umwandeln kann.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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