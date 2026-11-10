Anthropic sorgt vor dem Börsengang der Aktie für Verwirrung: Was steckt hinter dem Zahlen-Chaos?

Falsche Angaben an Banken

10.11.26 10:25 Uhr

Anthropic steht vor einem mit Spannung erwarteten Börsengang. Doch kurz vor dem geplanten Debüt sorgen neue Entwicklungen für Unsicherheit bei potenziellen Investoren.

• Das Unternehmen plant, seine Aktien unter dem Kürzel ANT am Nasdaq zu notieren, besitzt jedoch eine ungleichmäßige Stimmrechtsverteilung und zeigt enorme Umsatzsteigerungen bei gleichzeitig hohen Nettoverlusten.

Anthropic widerruft Preisangaben kurz nach dem Versand an Banken

Welche Angaben fehlerhaft waren, ist bislang unklar

Zweifel an Bewertung und Zeitplan des Börsengangs bleiben bestehen

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Anthropic hat Banken am Montag Details zum geplanten Börsengang übermittelt, die Angaben zu Preis und Emissionsvolumen jedoch kurz darauf wieder zurückgezogen. Der Entwurf sah laut Reuters eine Preisspanne von 70 bis 80 US-Dollar je Aktie und einen möglichen Erlös von bis zu 69,3 Milliarden US-Dollar vor. Welche Zahlen tatsächlich gelten sollen und wann der Börsengang stattfinden wird, ist damit wieder offen.

Anthropic zieht Preisangaben zurück

Wie Reuters nach Einsicht in die Nachrichten berichtet, verschickte Anthropic am späten Montag per E-Mail einen Entwurf der Börsenunterlagen an die beteiligten Banken. Darin waren rund 867 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 70 und 80 US-Dollar vorgesehen. Auf dieser Grundlage hätte sich ein Emissionsvolumen von bis zu 69,3 Milliarden US-Dollar ergeben. Kurz nach dem Versand folgte jedoch eine zweite E-Mail: Anthropic erklärte die Preisangaben darin für unzutreffend und kündigte eine aktualisierte Fassung der Unterlagen an.

Welche Angaben konkret falsch waren, konnte Reuters nicht feststellen. Anthropic lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Unternehmensvertreter bestätigte später lediglich, dass die Unterlagen aktualisiert würden. Dem ursprünglichen Entwurf zufolge wollte Anthropic selbst rund 843,3 Millionen Aktien verkaufen, während weitere 23,3 Millionen Aktien auf bestehende Aktionäre entfielen. Der genannte Höchstbetrag umfasst somit auch die Erlöse aus dem Verkauf der Altaktionäre, die dem Unternehmen nicht zufließen würden. Anthropic selbst würde entsprechend weniger einnehmen, als die Gesamtsumme zunächst vermuten lässt. Da die Preisangaben inzwischen zurückgezogen wurden, ist der Entwurf ohnehin nicht als verlässliche Grundlage für die tatsächlichen Emissionskonditionen zu verstehen.

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Was die Börsenunterlagen von Anthropic zeigen

Auch die bislang öffentlich zugänglichen Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC liefern noch keine konkreten Angaben zu Preis und Volumen. In der ursprünglichen S-1 vom 26. Oktober sind die Preisspanne, die Aktienzahl und das Emissionsvolumen noch nicht ausgefüllt. Anthropic plant, seine Class-A-Aktien unter dem Kürzel ANT am Nasdaq Global Select Market zu notieren. Als federführende Konsortialbanken sind Goldman Sachs und Morgan Stanley aufgeführt. Auch die aktualisierte Registrierungserklärung vom 2. November enthält zwar inzwischen die Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026, aber weiterhin keine Preisspanne.

Die Unterlagen geben zugleich Einblick in die Stimmrechtsverteilung. Eine einzelne Class-F-Aktie, die von einer eigens dafür gegründeten LLC der sieben Mitgründer gehalten wird, vereint 50,1 Prozent der Stimmrechte auf sich. Damit verfügen die Gründer über die Mehrheit der Stimmrechte bei den entsprechenden Aktionärsentscheidungen. Zusätzlich kann der Long-Term Benefit Trust über die Class-T-Aktien die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmen. Der Einfluss der regulären Class-A-Aktionäre wäre damit deutlich begrenzt.

Auch die Geschäftszahlen dürften für die Bewertung eine wichtige Rolle spielen. In den ersten neun Monaten steigerte Anthropic seinen Umsatz laut der aktualisierten S-1/A auf 33,24 Milliarden US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 2,55 Milliarden US-Dollar gewesen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 1.206 Prozent. Allein im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar.

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Dem starken Wachstum stand allerdings ein Nettoverlust von 104,04 Milliarden US-Dollar gegenüber. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser noch 25,11 Milliarden US-Dollar betragen. Von dem aktuellen Verlust entfielen 94,32 Milliarden US-Dollar auf Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Wandelanleihen, Derivatverbindlichkeiten und sogenannten SAFEs. Hinzu kamen sonstige Nettoaufwendungen von 10,40 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis fiel dagegen mit minus 1,26 Milliarden US-Dollar deutlich weniger negativ aus als im Vorjahreszeitraum, als noch ein operativer Verlust von 5,22 Milliarden US-Dollar angefallen war. Der hohe Nettoverlust ist somit maßgeblich von Finanzierungs- und Bewertungseffekten geprägt und spiegelt nicht allein die operative Entwicklung wider.

Bewertung und Zeitplan bleiben umstritten

Die Unsicherheit rund um den Börsengang besteht allerdings nicht erst seit dem Rückzug der Preisangaben. Bereits zuvor gab es Zweifel an der angestrebten Bewertung und am Zeitplan. Wie Reuters am Donnerstag berichtete, fragten sich potenzielle Investoren, ob die Roadshow noch rechtzeitig für eine Börsennotierung im November beginnen könne. Zugleich drängten viele auf eine niedrigere Bewertung. Die diskutierten 1,5 Billionen US-Dollar betrachteten einige Marktteilnehmer bereits als obere Grenze der Erwartungen. Um ausreichend Zusagen zu erhalten, könnte Anthropic daher gezwungen sein, einen größeren Abschlag einzuräumen. Als Gründe für die Zurückhaltung gelten der hohe Kapitalbedarf, die Verluste und umfangreiche Verpflichtungen gegenüber Partnern beim Ausbau der KI-Infrastruktur.

Auch die Berichte zur möglichen Bewertung gehen auseinander. Bloomberg zufolge diskutierten Investoren Ende vergangener Woche über eine Bewertung zwischen 1,2 und 1,3 Billionen US-Dollar, einzelne Einschätzungen lagen bei bis zu 1,1 Billionen US-Dollar. The Information berichtete am selben Tag, Anthropic wolle die Roadshow in der darauffolgenden Woche starten. Einen konkreten Termin hat das Unternehmen bislang nicht bestätigt.

Mit Spannung erwarten Investoren außerdem die Umsatzentwicklung im Oktober. In der aktualisierten S-1/A ist die sogenannte Run-Rate Revenue zum 31. Oktober zunächst noch nicht angegeben. Dabei handelt es sich nicht um den tatsächlich im Oktober erzielten Umsatz, sondern um eine annualisierte Kennzahl auf Basis der jüngsten Verbrauchs- und Abonnementerlöse. Sie soll laut Reuters Aufschluss darüber geben, ob das Wachstum nach der zwischenzeitlichen Verlangsamung wieder an Fahrt gewinnt. Die unterschiedlichen Medienberichte und der Rückzug der Preisangaben erschweren derzeit eine verlässliche Einschätzung des weiteren Ablaufs.

Was der geplante Börsengang für Anleger bedeutet

Für Anleger dürfte der geplante Börsengang trotz des enormen Umsatzwachstums kein Selbstläufer werden. Entscheidend wird sein, ob Anthropic sein Wachstum langfristig in nachhaltige Gewinne umwandeln kann. Zwar hat sich der operative Verlust in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verringert. Gleichzeitig zeigen die hohen Infrastruktur- und Betriebskosten, wie kapitalintensiv das Geschäftsmodell ist. Hinzu kommen die besondere Stimmrechtsstruktur und die umfangreichen Verpflichtungen gegenüber Infrastrukturpartnern. Wer einen Einstieg erwägt, sollte deshalb nicht allein auf das Wachstumspotenzial und den KI-Boom setzen, sondern vor allem die Bewertung, den Kapitalbedarf und die Entwicklung der operativen Ertragslage im Blick behalten.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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