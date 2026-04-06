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Apple-Aktie schwächelt: Technische Probleme beim iPhone Fold bringen Zeitplan ins Wanken

07.04.26 14:21 Uhr
NASDAQ-Wert Apple-Aktie gibt nach: Kommt das faltbare iPhone später als geplant? | finanzen.net

Berichte über technische Probleme beim faltbaren iPhone sorgen für Unsicherheit bei Anlegern. Mögliche Verzögerungen könnten Apples Produktstrategie belasten.

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• Technische Probleme beim faltbaren iPhone laut Reuters-Bericht
• Mögliche Verzögerung der Markteinführung bis 2027 im Raum
• Jahresbilanz der Apple-Aktie schwach

Probleme beim iPhone Fold werfen Fragen auf

Der iKonzern Apple steht erneut im Fokus, nachdem ein Bericht von Reuters auf Schwierigkeiten bei einem zentralen Zukunftsprojekt hinweist. Demnach soll das erste faltbare iPhone in der frühen Testproduktion mit mehr Problemen als erwartet kämpfen. Grundlage ist ein Bericht von Nikkei Asia, den Reuters aufgreift.

Wie es dort heißt, seien im Engineering-Testprozess unerwartete technische Hürden aufgetreten. Diese könnten dazu führen, dass sich sowohl die Massenproduktion als auch die ersten Auslieferungen um mehrere Monate verschieben. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person wird mit den Worten zitiert, dass zusätzliche Zeit nötig sei, um Anpassungen vorzunehmen und die Probleme zu beheben. Eine offizielle Bestätigung von Apple steht bislang aus.

Marktstart weiter unsicher

Auch ergänzende Berichte deuten darauf hin, dass der Zeitplan ins Wanken geraten könnte. Laut Engadget könnten die aktuellen Probleme den ursprünglich geplanten Start im Jahr 2026 gefährden. In einem ungünstigen Szenario wäre sogar ein Launch erst 2027 denkbar.

Das faltbare iPhone gilt als strategisch wichtiges Produkt für Apple. Es soll neue Impulse im Premiumsegment setzen und die Nachfrage nach iPhones insgesamt beleben. Branchenbeobachter sehen darin eine Antwort auf Wettbewerber wie Samsung, die bereits seit Jahren faltbare Geräte anbieten.

Gleichzeitig zeigen weitere Berichte, etwa von Forbes, dass Apple intern weiterhin an einem umfassenden Produktupdate für die kommenden Jahre arbeitet. Neben dem faltbaren Modell sollen auch neue Pro-Geräte mit leistungsstärkerer Hardware erscheinen.

Aktie gibt nach - Anleger bleiben vorsichtig

An der Börse reagierten Anleger zunächst zurückhaltend. Nachdem die Apple-Aktie am Vortag noch zulegen konnte, zeigt sich am Dienstag eine Gegenbewegung: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert das Papier zeitweise 0,6 Prozent auf 256,80 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 5 Prozent. Die Unsicherheit rund um neue Produktzyklen und mögliche Verzögerungen könnte kurzfristig auf der Stimmung lasten. Konkrete Analystenkommentare zu den aktuellen Berichten liegen bislang nicht vor, allerdings dürften Investoren genau beobachten, ob sich die Hinweise auf Probleme bestätigen.

Für Apple bleibt entscheidend, ob die technischen Herausforderungen zeitnah gelöst werden können. Das faltbare iPhone ist nicht nur ein neues Produkt, sondern ein potenzieller Wachstumstreiber in einem zunehmend gesättigten Smartphone-Markt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Songquan Deng / Shutterstock.com, Vividrange / Shutterstock.com

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