Familie: Ex-US-Präsident Carter will unbedingt noch für Harris stimmen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der 99 Jahre alte frühere US-Präsident Jimmy Carter will nach Angaben seiner Familie unbedingt noch seine Stimme bei der anstehenden Wahl im November abgeben. Die Zeitung "Atlanta Journal Constitution" aus Carters Heimat-Bundesstaat Georgia berichtete unter Berufung auf dessen Enkel, der Demokrat, der seit Monaten palliativ betreut wird, habe dies als sein Ziel ausgegeben. Auf die Frage seines Sohnes, ob er seinen 100. Geburtstag Anfang Oktober erreichen wolle, habe Carter entgegnet: "Ich versuche noch durchzuhalten, damit ich Kamala Harris wählen kann."

Die amtierende US-Vizepräsidentin Harris tritt bei der Wahl am 5. November für die Demokraten an. Sie rückte durch den Ausstieg von Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf extrem kurzfristig als Kandidatin nach. Georgia gilt bei der Abstimmung als einer der wahlentscheidenden Bundesstaaten.

Carter befindet sich seit Februar 2023 in palliativer Betreuung im Kreise seiner Familie. Er kämpft bereits seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Am 1. Oktober steht sein 100. Geburtstag an.

Der demokratische Politiker aus Georgia war von 1977 bis 1981 US-Präsident. Carters Ehefrau Rosalynn war im vergangenen November im Alter von 96 Jahren gestorben. Die beiden waren 77 Jahre lang verheiratet.