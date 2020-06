Familien-Aktionär Piech zieht in VW-Führungszirkel ein

GO

Heute im Fokus

Kräftige Gewinne beim DAX -- Asiatische Börsen schließen fester -- VW liefert Golf 8 wieder aus -- HUGO BOSS bestätigt Gespräche für Chefposten -- Slack, Lufthansa, Deutsche Wohnen im Fokus

Ceconomy-Aktie klettert nach Empfehlung von Baader Bank. TUIfly will Flotte wegen Corona-Krise halbieren. Bayer beantragt Zulassung für Herz-Medikament in Europa und Japan. Tesla Model 3 kollidiert mit LKW - hat der Autopilot versagt? Aufsichtsrat von K+S spendet Teile der Vergütung an karitative Zwecke. Dermapharm-Aktie nach Commerzbank-Abstufung unter Druck.