Familienfreundliche Firmen finden Fachkräfte - Frauen und Väter im Fokus

Berlin (Reuters) - In Zeiten von Fachkräftemangel bemühen sich deutsche Unternehmen immer stärker um Familienfreundlichkeit und wollen damit als Arbeitgeber attraktiver sein.

Für fast 86 Prozent der Firmen ist dieses Thema wichtig, wie am Freitag aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium hervorgeht. 2015 war ein familienfreundliches Umfeld nur für 77 Prozent ein wesentlicher Faktor. "Familienfreundliche Unternehmen haben bei der Fachkräftesicherung ganz klar die Nase vorn", sagte Familienministerin Lisa Paus. "Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein harter Wettbewerbsfaktor im Rennen um die besten Köpfe."

Vor 20 Jahren galt Familienfreundlichkeit noch als großes Ziel, heute sei sie betriebliche Realität, sagte IW-Direktor Michael Hüther. "Familienfreundliche Arbeitgeber haben es deutlich leichter, geeignete Bewerber zu finden und Mitarbeiter an sich zu binden." Es stimme daher optimistisch, dass mittlerweile jeder zweiten Firma eine familienfreundliche Unternehmenskultur zugeschrieben werden könne.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für die Unternehmen ein zentrales Element ihrer Strategie, um Fachkräfte zu sichern, sagte Ministerin Paus. Knapp die Hälfte der Eltern fordere eine partnerschaftliche Aufteilung rund um Familie und Kindererziehung. Das sei aber vielen unmöglich. Dabei sei gerade dies eine wichtige Voraussetzung für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen. "Das größte inländische Potenzial am Arbeitsmarkt - das sind Frauen", betonte die Grünen-Politikerin. "Wer Frauen als Fachkräfte gewinnen will, der sollte sich auch Gedanken über faire Löhne machen." Hier müsse noch viel passieren.

WENIGER FLUKTUATION BEI MEHR FAMILIENFREUNDLICHKEIT

Der Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2023 zeigt, dass die Bindung von Mitarbeitenden gestärkt wird, wo Firmen eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zulassen. Personalverantwortliche in jedem zweiten Unternehmen sind demnach davon überzeugt, dass dies in den nächsten Jahren bei Vätern noch weiter an Bedeutung gewinnt.

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, plädiert für bessere Kinderbetreuung. Es komme vor allem darauf an, was Betriebe, Belegschaft und Kommunen vor Ort mit möglichst hoher Flexibilität und Kreativität möglich machten. "Da müssen und können wir besser werden." Flächendeckende Kinderbetreuung mit Ganztagsangeboten auch in Randzeiten morgens und abends sowie Ferienprogramm seien für Betriebe und so für den Standort Deutschland entscheidend.

Der Arbeitsmarkt stelle die deutsche Wirtschaft vor enorme Herausforderungen, erklärten die Studienautoren des arbeitgebernahen IW. "Drei von vier Unternehmen haben Probleme, für ihre offenen Stellen geeignete Bewerber zu finden." Die Lage dürfte sich verschärfen, denn in den kommenden Jahren gingen Millionen Beschäftigte in Rente, für deren Stellen nicht nur fachlich, sondern auch schon rechnerisch passende Nachfolger oder Nachfolgerinnen fehlten. Umso wichtiger sei es, dass Unternehmen möglichst attraktive Arbeitgeber seien. Dazu gehöre auch ein familienfreundliches Umfeld. Zufriedene Beschäftigte spielten viel seltener mit dem Gedanken, ihren Job zu wechseln. "Nur 19 Prozent aller familienfreundlichen Arbeitgeber leiden unter zu hoher Fluktuation." Bei Firmen, die wenig Wert auf Familienfreundlichkeit legten, seien es 30 Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)