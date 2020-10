Familienministerin Giffey fordert Ende des Ehegattensplittings

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- Apple mit Rekordquartal -- Amazon toppt Erwartungen -- Google-Mutter Alphabet übertrifft Schätzungen -- Starbucks, Twitter, Facebook im Fokus

Atlassian mit mehr Umsatz und Gewinn. Continental-Vorstandschef legt Amt vorzeitig nieder. Ex-Wirecard-Manager Marsalek wohl V-Mann von Geheimdienst in Österreich. Porsche drohen neue US-Sammelklagen wegen Abgas-Manipulationen. Saint-Gobain hebt Ausblick nach Erholung im dritten Quartal. IBM will weitere Stellen in Deutschland streichen.