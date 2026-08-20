DAX 26.070 +0,3%ESt50 6.448 +0,4%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 9,90 +4,3%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 65.664 +5,0%Euro 1,1697 +0,2%Öl 94,3 +0,5%Gold 4.578 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fantasie entfacht

Moderna-Aktie mit Kursfeuerwerk: Krebsimpfstoff erreicht entscheidende Studienphase

Moderna-Aktie mit Kursfeuerwerk: Krebsimpfstoff erreicht entscheidende Studienphase

Ein gemeinsames Krebsimpfstoff-Projekt von Moderna und Merck rückt in den Fokus, während Anleger auf entscheidende Studiendaten warten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
127.64 EUR -1.54 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
116.18 EUR 3.78 EUR 3.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Krebsimpfstoff von Moderna und Merck erreicht entscheidende Studienphase
  • Fünf-Jahres-Daten zeigen reduziertes Rückfallrisiko bei Melanom-Patienten
  • Analysten bei Moderna uneins Kursziele reichen von 39 bis 77 US-Dollar
Werbung

Moderna und der US-Pharmakonzern Merck & Co. verkünden einen Erfolg in der klinischen Entwicklung ihres gemeinsamen Krebsimpfstoffs: Die Kombination aus dem individualisierten mRNA-Präparat "intismeran autogene" und dem Merck-Wirkstoff Keytruda hat in einer Studie der Phase 3 das Risiko eines Rückfalls bei operiertem malignem Melanom deutlicher gesenkt als eine alleinige Behandlung mit Keytruda. Es ist der erste Erfolg dieser Studienphase für einen Krebsbehandlungsimpfstoff überhaupt, wie Barron's berichtet. An der Börse sorgt die Nachricht für kräftige Kursgewinne bei beiden Werten.

Historischer Erfolg in der Melanom-Studie

Grundlage ist eine Studie mit rund 1.100 Patienten, die nach der operativen Entfernung eines malignen Melanoms entweder ausschließlich mit Keytruda behandelt wurden oder zusätzlich den individualisierten Impfstoff "intismeran autogene" erhielten, wie Barron's berichtet. Die Kombination senkte das Risiko eines Rückfalls oder Todesfalls im Vergleich zur alleinigen Immuntherapie klinisch bedeutsam und statistisch signifikant. Wie es von den Konzernen weiter hieß, trug die Impfung auch dazu bei, die Ausbreitung von Tumoren im Körper zu verhindern. Studienleiterin Georgina Long, Onkologin an der University of Sydney, spricht laut Unternehmensmitteilung von einem "Meilenstein für die adjuvante Melanom-Behandlung". Der Impfstoff wird individuell aus dem Erbgut des jeweiligen Tumors hergestellt und soll dem Immunsystem zeigen, welche Mutationen es gezielt angreifen soll. Moderna und Merck wollen die Daten nun auf einem Fachkongress vorstellen und mit den US-Behörden über eine Zulassung sprechen.

Kurse schießen nach oben

Anleger quittierten die Fortschritte mit einem heftigen Kurssprung von 194,86 Prozent auf 168,60 US-Dollar im Handel an der NASDAQ. Auch die Merck-Aktie legte um 12,62 Prozent auf 152,23 US-Dollar zu.

Werbung

Damit reagiert der Markt auf die Aussicht, dass sich für Moderna über das bisherige Coronageschäft hinaus ein neues, möglicherweise mehrere Milliarden US-Dollar schweres Geschäftsfeld öffnen könnte. Die Experten von JPMorgan hatten die Therapie jüngst als das wichtigste Produkt in der Pipeline von Moderna bezeichnet. Mit ihr könne dem Unternehmen der Übergang von Impfstoffen gegen Atemwegserkrankungen in das Feld der Onkologie gelingen. Insgesamt steht der Ansatz derzeit in neun Studien gegen verschiedene Krebs-Indikationen und -stadien auf dem Prüfstand.

Für Merck wiederum wäre ein zugelassener Krebsimpfstoff ein wichtiger Baustein, um die absehbaren Umsatzausfälle durch den nahenden Patentablauf von Keytruda abzufedern. Das Krebsmedikament hatte dem Konzern im vergangenen Jahr rund 32 Milliarden US-Dollar Umsatz eingebracht.

Pipeline mit weiterem Potenzial

Die Zusammenarbeit reicht über das Melanom hinaus. Moderna und Merck testen die Kombination aus intismeran autogene und Keytruda auch bei Lungen-, Blasen-, Nieren-, Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie Barron's berichtet. Schon im Juni hatten die beiden Unternehmen Daten aus der vorangegangenen klinischen Studie der zweiten Phase vorgelegt, die einen Rückblick nach fünf Jahren zeigten: Rückfälle oder Todesfälle bei Melanom-Patienten hatten sich durch die Kombinationstherapie demnach etwa halbiert. Der Impfstoff wird für jeden Patienten einzeln aus dem Erbgut des eigenen Tumors gefertigt.

Werbung

Als nächstes stehen die detaillierten Studiendaten im Fokus, die Moderna und Merck auf einem noch zu benennenden Fachkongress präsentieren wollen. Parallel laufen Gespräche mit der US-Arzneimittelbehörde FDA über eine Zulassung der Kombinationstherapie. Die Studie soll unterdessen weitergehen, dabei rücken weitere wichtige sekundäre Endpunkte wie etwa das Gesamtüberleben der Patienten ins Visier.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Tada Images / Shutterstock.com

Aktuelle Moderna Aktie News

Werbung

Moderna Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.