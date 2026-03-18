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Fantasie zündet

Comeback nach Kurshalbierung: Accenture-Aktie springt dank KI-Boom hoch

19.03.26 20:42 Uhr
Wende beim Beratungsriesen: Accenture-Aktie profitiert an der NYSE von starker KI-Partnerschaft | finanzen.net

Nach Monaten der Schwäche ist bei den Accenture-Aktien am Donnerstag KI-Fantasie aufgekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accenture plc
179,08 EUR 9,02 EUR 5,30%
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Die in New York notierten Titel des Unternehmensberaters legten zeitweise um 3,94 Prozent auf 202,84 US-Dollar zu.

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Seit dem Zwischenhoch im Februar 2025, das noch fast 400 US-Dollar hoch war, hatte sich der Kurs mehr als halbiert auf die nun erreichten 187 Dollar. Zuletzt stand der Kurs dann wieder knapp über der 200-Dollar-Marke.

Treiber dessen war die Aussage, dass die Neuausrichtung auf künstliche Intelligenz im kommenden Jahr zu mehr als einer Verdopplung des Arbeitsvolumens mit aufstrebenden Partnern aus dem KI-Bereich wie Anthropic, OpenAI oder Palantir führen werde.

Accenture hatte außerdem Resultate für das zweite Quartal vorgelegt und übertraf mit dem währungsbereinigten Umsatzanstieg die Erwartungen. Das Unternehmen wird an der Börse mit rund 125 Milliarden Dollar bewertet.

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/tih/zb

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Bildquellen: Daniel J. Macy / Shutterstock.com

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Analysen zu Accenture plc

DatumRatingAnalyst
20.09.2018Accenture BuyDeutsche Bank AG
20.03.2018Accenture OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
22.12.2017Accenture BuyPivotal Research Group
22.12.2017Accenture Equal WeightBarclays Capital
22.12.2017Accenture OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
20.09.2018Accenture BuyDeutsche Bank AG
20.03.2018Accenture OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
22.12.2017Accenture BuyPivotal Research Group
22.12.2017Accenture OverweightCantor Fitzgerald
08.11.2017Accenture BuyPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
22.12.2017Accenture Equal WeightBarclays Capital
27.09.2017Accenture Equal WeightBarclays Capital
22.12.2016Accenture Equal WeightBarclays Capital
30.09.2016Accenture Equal WeightBarclays Capital
28.03.2016Accenture NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.12.2011Accenture sellSociété Générale Group S.A. (SG)
01.10.2010Accenture sellKaufman Bros., LP
26.08.2010Accenture sellKaufman Bros., LP
26.09.2006Update Accenture Ltd. : UnderperformRBC Capital Markets

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