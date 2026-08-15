Faraday Future Intelligent Electric A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Faraday Future Intelligent Electric A gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 17,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -180,320 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – ein Plus von 1580,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Faraday Future Intelligent Electric A 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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