Faraday Future Intelligent Electric A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

15.08.26 06:35 Uhr

Faraday Future Intelligent Electric A gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 17,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -180,320 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,8 Millionen USD – ein Plus von 1580,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Faraday Future Intelligent Electric A 0,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net